Iodonna.it - L'Adelaide Cottage, attuale residenza dei principi a Windsor, ha spazi insufficienti

Leggi su Iodonna.it

Con appena quattro camere da letto, l’è troppo piccolo per contenere tutti gli abiti e gli accessori di Kate Middleton. Capi di abbigliamento che, una volta indossati, fanno subito storia – oltre che decretare l’immediato successo di chi li crea. Ma se Kate non può tenerli in casa, dove sono riposti? Kate Middleton ricicla l’abito per l’apparizione a sorpresa al garden party X Kate Middleton, il guardaroba con troppo vestitiCi pensano le assistenti a catalogare ogni capo, etichettandolo con data e luogo in cui è stato indossato.