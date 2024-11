Inter-Lipsia 1-0 | massimo risultato con il minimo sforzo

Leggi su Ilnerazzurro.it

C’è da soffrire, ma anche da sorridere. L’porta a casa un prezioso 1-0 contro l’RB, grazie a un autogol di Castello Lukeba, e difende ilcon determinazione. Nonostante i tentativi degli avversari, i nerazzurri si mostrano solidi e poco concedono, creando le occasioni più pericolose della serata.Nel finale, Henrikh Mkhitaryan trova anche il gol del 2-0, ma l’arbitro Joao Pinheiro lo annulla per un discutibile fallo di Marcus Thuram. Non sarà una vittoria spettacolare, ma questi tre punti consolidano la posizione dell’tra le prime otto, mantenendo la porta inviolata e il cammino in Champions ben saldo.