I padroni di casa perdono tre gol di vantaggio in un’altra battuta d’arresto

Il Manchester City è nella peggiore forma dei suoi tempi sotto Pep Guardiola, ma non scommetteresti mai contro di loro.Tuttavia, non sono riusciti a battere il Feyenoord in Champions League, nonostante fossero inper 3-0 a 30 minuti dalla fine.I Citizens non sono riusciti a vincere per la prima volta in sei partite e a chiudere finalmente il libro sul loro capitolo oscuro.Erling Haaland ha aperto le marcature nel primo tempo, vincendo e trasformando un rigore.Ilkay Gundogan ha poi tirato al volo inall'inizio del secondo tempo con Haaland che ha segnato un raddoppio pochi minuti dopo.Ma i campioni della Premier League verrebbero nuovamente sconfitti grazie ai gol di Anis Hadj Moussa, Santiago Gimenez e David Hancko.A TEMPO PIENO Un punto a testa.