Violenza in Pakistan: scontri sanguinosi tra sostenitori di Imran Khan e forze di sicurezza

Facebook WhatsAppTwitter Ultimamente, ilè stato teatro di tumultuose manifestazioni e, in particolare a Islamabad, dove imponenti gruppi didell’ex primo ministrohanno schierato migliaia di persone per chiedere la sua liberazione. Quattro paramilitari sono stati uccisi e vari feriti tra ledi polizia e i manifestanti. La situazione è complessa e si interseca con tensioni settarie nelle regioni settentrionali del paese. Il Ministro dell’Interno Mohsin Naqvi ha confermato gli eventi drammatici che hanno caratterizzato la capitale.Incidenti a islamabad e il coinvolgimento dei paramilitariIn seguito aglitra ledie idi, il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha descritto come i paramilitari siano stati “travolti da un veicolo durante un attacco orchestrato” dalle folle.