Strategia dell'idrogeno, più scenari per la sua diffusione

Lanazionale sull', realizzata dal Mase, "si articola attraverso una matrice che vede tre possibilisviluppati su un orizzonte temporale di lungo periodo. Lastima una 'domanda nazionale' tra 6 e 12 Mtep con una corrispondente necessità di elettrolizzatori variabile da alcuni Gw fino ad alcune decine di Gw a secondae condizioni di contesto, spiega il ministero in una nota. Nel testo "è chiarito che per decarbonizzare i consumi servirà la combinazione di diverse fonti, tra cui l'aumentoa produzione da rinnovabili, lo sviluppoa 'Carbon Capture Storage' (Ccs), di biofuel, biometano e, non ultimo,, anche eventualmente affiancato dalla ripresaa produzione nucleare. Solo così, è spiegato, si potrà soddisfare la domanda a fronte di fonti non programmabili e intermittenti, con la capacità di trasportare grandi quantità di energia su lunghe distanze e a costi competitivi".