realme GT 7 Pro, il telefono top per chi non fa più a meno dell'AI

Velocissimo, anche a ricaricarsi, bello da usare tutti i giorni e anche guardare, persino da spento, e con uno spiccatissimo feeling con l’intelligenza artificiale: èGT 7 Pro, smartphone premium appena lanciato in Italia con un evento a Milano.lo chiama “AI Performance Flagship” e questa definizione racchiude le due anime del modello: è velocissimo, in tutto, e può cambiarci la giornata, grazie all’AI.GT 7 Pro: come è fattoGT 7 Pro è uncon schermo grande, da 6,78 pollici (un filodi iPhone 16 Pro Max, per capirci) e molto luminoso, studiato per non affaticare la vista nemdopo diverse ore di scrolling tra social, galleria e web.Ha una generosa quantità di memoria per le app (12 GB) e molto spazio per le foto, i video, i documenti (256 o 512 GB, in base alla versione scelta).