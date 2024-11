Tpi.it - Omicidio Giulia Cecchettin, la difesa di Filippo Turetta: “L’ergastolo è inumano, il delitto non fu premeditato”

Leggi su Tpi.it

, ladiDopo la richiesta delper, accusato dell’dell’ex fidanzata, oggi, in aula, è stato il turno delladell’imputato.è accusato divolontario aggravato premeditazione, crudeltà, efferatezza, di sequestro di persona, di occultamento di cadavere e di stalking con il pm Andrea Petroni che ieri, lunedì 25 novembre, davanti alla Corte d’Assise di Venezia, ha parlato di “premeditazione certa”.“Nell’interrogatorio del primo dicembre 2023 e nell’esame dell’imputato in aula lo scorso 25 ottobre, ho avuto la spiacevole sensazione di essere stato preso in giro” ha dichiarato il pm.Di diverso avviso Giovanni Caruso, legale di, che ha dichiarato: “Oggi ho un compito non facile: assistere, difendere un imputato reo confesso di unefferato, gravissimo e altri reati satellite.