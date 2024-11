Quotidiano.net - Olio e cera sul pavimento, come togliere le macchie con rimedi casalinghi

Ledi sostanzel’o lasulpossono essere particolarmente insidiose, ma con un intervento tempestivo e l’uso di metodiadeguati è possibile eliminarle con successo, preservando l’integrità delle superficisulQuando l’cade sul, la priorità è agire subito per impedire che il liquido penetri nei materiali, rendendo più difficile la pulizia. Se la macchia o la chiazza è stata causata dalla rottura di un contenitore,una bottiglia, occorre innanzitutto eliminare eventuali schegge di vetro omica. Poi bisogna utilizzare carta assorbente, segatura, oppure ingredienti comuniamido di mais, sale o farina, per limitare la diffusione del liquido. Quindi occorre rimuovere il materiale utilizzato per assorbire l’e passare alla pulizia della superficie con prodotti adeguati al tipo di