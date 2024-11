Iltempo.it - "Giulia non aveva paura di lui": i legali di Turetta provano a evitare l'ergastolo

Al processo per il femminicidio diCecchettin, ieri, il pm ha chiesto l'per Filippo. Oggi, invece, la difesa dell'imputato ha una missione quasi impossibile: provare auna condanna alla pena massima per il giovane accusato di omicidio volontario aggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere dell'ex fidanzata. Davanti alla corte d'Assise di Venezia, gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, stanno tenendo un'arringa e chiedendo che vengano "riconosciute le attenuanti generiche". Un omicidio, quello diCecchettin, "efferato, ma non con l'aggravante della crudeltà". Filippoha agito "non con crudeltà, ma in preda all'emotività, in uno stato di alterazione emotiva, con concitazione. La crudeltà è incompatibile con le alterazioni emotive della condotta", ha detto l'avvocato Giovanni Caruso, legale difensore dell'imputato.