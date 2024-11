Quotidiano.net - Belve, tra gli ospiti di stasera Carmen Di Pietro: “E’ vero che non mi risposai per non perdere la pensione di reversibilità da Paternostro”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 novembre 2024 – Va in ondasu Rai2 la seconda puntata di, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani. E glidi questo secondo appuntamento sono: Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, la regista Valeria Golino e l’attriceDi. Nelle anticipazioni della puntata, Tamberi racconta in uno dei momenti più intensi dell’intervista, il complesso rapporto con il padre in passato definito "orrendo". "Non avere rapporto con mio padre è il fallimento più grande della mia vita". Fagnani, quindi, chiede quale sia stato il punto più basso del loro rapporto: "Sono stati veramente tanti ed è questo il motivo per cui un rapporto si deteriora a tal punto" che "diventa complicato metterci delle pezze". Sulle dure "regole" imposte dal padre Tamberi dice ancora: "Quando me le impose avevo 18 anni, e non è come imporle oggi a me stesso.