Atletica, Chituru Ali svela il nuovo allenatore: l'icona che ha guidato Greene verso grandi trionfi

Ali ha disputato una stagione davvero fantastica, culminata con la medaglia d’argento conquistata sui 100 metri agli Europei (alle spalle di Marcell Jacobs) e con lo squillante 9.96 corso a Turku il 18 giugno. Il velocista comasco, che è così diventato il terzo italiano a scendere sotto il muro dei dieci secondi sul rettilineo (dopo il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Filippo Tortu) si è poi fermato in semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024,Il 25enne è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi tre anni sotto la guida di coach Claudio Licciardello, ma ha deciso di lasciare il suoalla ricerca di nuovi stimoli. La scelta era stata comunicata qualche settimana fa, ma non si sapeva ancora a chi si sarebbe rivolto lo sprinter e quale sarebbe stato il percorso da intraprendere in vista del 2025, che culminerà con i Mondiali di Tokyo.