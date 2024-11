Anteprima24.it - Alta Velocità Napoli-Bari, Ferrante (Mit): “Studio Rfi-Svimez conferma, da opera enormi benefici”

Tempo di lettura: 2 minuti“Locondotto da Rfi ein merito all’capacitàdimostra l’impatto positivo dell’sullo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale del Paese. La, unendo due versanti della penisola, metterà in moto tutte le potenzialità di crescita del Mezzogiorno generando un valore aggiunto pari a 4,4 miliardi di euro. Un’ulterioredella strategicità della nuova linea sulla quale, in virtù della mia delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, continuerò a tenerel’attenzione. Il Sud torna a correre e con esso anche l’Italia”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit Tulliocommentando i risultati dello, frutto della collaborazione trae Rete Ferroviaria Italiana sull’impatto della nuova infrastruttura in corso di realizzazione al Sud, inserito nel Rapporto2024.