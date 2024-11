Biccy.it - Simona e Valeria cantano La Isla Bonita a CTCF e il risultato è peggiore del precedente

Leggi su Biccy.it

Ventura è ormai una presenza fissa del tavolo di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio e ieri sera oltre lei il conduttore ha ospitato ancheMarini. Ovviamente le due donne non hanno potuto non ricordare il loro momento cult a L’Isola dei Famosi sulle note di La.“Non avevamo fatto le prove, io venivo direttamente da L’Isola dei Famosi, c’era una scala trasparente e io stavo per cadere quando sono entrata” ha tentato di giustificarsi Queen Valery che nel suo mondo fatato si sente Celine Dion. “A me hanno detto ‘vuole cantare con te La’ io non l’avevo mai cantata prima“, ha dettoVentura prima di rivedere quel momento avvenuto su Rai2.“Ma scusate siete due belle gnocche non vi potevate accontentare di scendere senza cantare?!”La backstory di @MariniVM e @SimoVentura dietro la performance cult de “La” con i commenti di @maramaionchi pic.