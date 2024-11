Biccy.it - Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: “La tattica che uso per i concorrenti che mi stanno antipatici”

Selvaggia Lucarelli da Alessandro Cattelan a Supernova non ha parlato solo di denunce ricevute e di Fedez, ma anche di Ballando con le Stelle. In merito alla trasmissione di Milly Carlucci, ha svelato alcuni aneddoti curiosi che fa contro chi le sta antipatico. "Quando io dò a un concorrente 5/6 sto cercando di farlo sparire, se dò 0 porta attenzione, il concorrente si arrabbierà e il pubblico vorrà salvarlo. Quando mi sta antipatico qualcuno dò 6, è il mio modo per farlo sparire. Un hanno ha partecipato Vittoria Schisano, lei mi era veramente antipatica. Era lì proprio per litigare. Io dalla prima all'ultima puntata le ho sempre dato 6 o 7.