Russia la minaccia di Medvedev | L’Oreshnik con testate nucleari può raggiungere in pochi minuti le capitali europee

Leggi su Open.online

Lacontinua sulla strada dell’escalation, solo verbalmente al momento. Il dispaccio domenicale di Dmitryè zeppo di minacce verso l’Europa, gli Stati Uniti e, ovviamente, l’Ucraina. Il vicecapo del Consiglio di sicurezza di Mosca si sofferma sul lancio del missile ipersonico Oreshnik, che può supportare. «I danni – se usato – sarebbero catastrofici», afferma, che aggiunge: «I sistemi di difesa attuali non sono in grado di abbatterlo». Inoltre, se lanciato verso Ovest,bbe «lein». E no, avverte, «i rifugi antiatomici non vi salveranno. L’unica speranza è che la, per gentilezza, avvisi in anticipo del lancio».La conclusione a cui giungeè un invito ai Paesi alleati di Kiev: «Che ne dite di smettere di sostenere la guerra?».