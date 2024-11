Thesocialpost.it - Italia, terremoto: ancora un’altra scossa. Ora di pranzo

La terra torna a tremare nel Piacentino. Unadi magnitudo 2.4 è stata registrata oggi, domenica 24 novembre, alle ore 13:46, nella Val Chero, con epicentro localizzato tra gli abitati di Arconi e Antognano, nel comune di Lugagnano Val d’Arda. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di 22 chilometri.Questo evento segue di pochi giornidi magnitudo 2.5, avvenuta nei pressi di Fiorenzuola d’Arda, che aveva già destato preoccupazione tra gli abitanti della zona.Al momento, non si segnalano danni a persone o edifici, ma la situazione continua a essere monitorata attentamente dalle autorità locali e dalla Protezione Civile. L’attenzione rimane alta in un’area che, seppur non soggetta a frequenti eventi sismici di grande entità, mostra una certa attività negli ultimi giorni.