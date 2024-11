Gaeta.it - Dramma a San Severo: incidente mortale coinvolge un giovane di 20 anni e due feriti

Nella serata di ieri, la periferia di San, nel cuore della zona Pip, è stata teatro di un tragicostradale, che ha portato alla morte di undi 20, Biagio Manzaro. L'auto, una Volkswagen Golf, su cui viaggiava il ragazzo insieme ad altri due amici, si è schiantata contro un cancello. Le cause dell'sono attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.La dinamica dell'Secondo le prime informazioni, l'è avvenuto attorno alle 23:00. Biagio Manzaro viaggiava con due ragazzi, i cui nomi non sono stati ancora resi noti. La Golf, per motivi da determinare, ha perso il controllo ed è andata a collidere contro un cancello. L'impatto è stato molto violento, tanto che le forze dell'ordine e i soccorritori, intervenuti prontamente, hanno trovato una situazionetica.