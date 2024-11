Gaeta.it - Attivisti di Ultima Generazione turbano la Half Marathon di Milano con uno striscione per il clima

Facebook WhatsAppTwitterè stata nuovamente al centro dell’attenzione per le azioni deglidi. Dopo aver bloccato la proiezione di un film al cinema Beltrade e aver interrotto la presentazione di “Terapia di gruppo” con Claudio Bisio, oggi due membri del gruppo hanno deciso di intervenire durante la 21a, un evento di grande rilevanza sportiva e socialità, svelando la loro posizione sul delicato tema della crisitica.L’azione durante la maratonaI due, identificati come Fede e Paola, si sono posizionati nei pressi del velodromo Vigorelli, in una zona strategica non lontana dalla linea d’arrivo della corsa. Qui, hanno srotolato unocon le parole “Fondo riparazione“, che emanava un chiaro invito a sostenere una petizione per l’istituzione di un fondo dedicato all’assistenza per affrontare gli effetti della crisitica.