Ilrestodelcarlino.it - "Antenna troppo vicina al centro. Colpo durissimo per Cossignano"

Appello al Governo dei cittadini diper evitare l’installazione di un’5G a 200 metri dalstorico. " È accettabile che il Governo investa risorse nella tutela dei borghi per poi autorizzare interventi che li rovinano per sempre? È giusto sacrificare il fascino di un borgo medievale sull’altare del progresso tecnologico? – sono le domande che si pongono i cittadini profondamente legati alla storia e alla bellezza del territorio – Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla notizia dell’installazione di un’5G alta 32 metri, a due passi dal paese. Una scelta incomprensibile che rischia di infliggere unal patrimonio paesaggistico e culturale del nostro borgo medievale.è un luogo simbolo, un piccolo gioiello che sta cercando di rinascere dopo i danni del sisma, grazie a progetti di riqualificazione e ingenti finanziamenti provenienti dal Pnrr.