Quotidiano.net - Londra, polizia fa brillare pacco sospetto alla stazione di Euston

Roma, 23 novembre 2024 – Nuovorme sicurezza in Gran Bretagna. Dopo i disagi registrati ieri per l’evacuazione dell’aeroporto di Gatwick, in seguito al ritrovamento di un oggettoall’interno di un bagaglio, oggi l’rme è scattato nellaferroviaria di, nel centro di. Laè stata evacuata in via precauzionale dopo il ritrovamento di un. Lascrive su X che "un'esplosione controllata è stata eseguita da agenti specializzati e i cordoni disono stati rimossi".