Sport.quotidiano.net - Forlì, a Milano è un altro spartiacque. Martino: "Stiamo attenti. Ma io ho fiducia"

Reduce da due sconfitte consecutive, la Pallacanestro 2.015 affronta in trasferta l’Urania, nella 13ª giornata di campionato, alla ricerca di una vittoria che la possa rilanciare in classifica (palla a due ore 20.30, Allianz Cloud). Gli uomini di coach Marco Cardani vengono invece da una striscia vincente di sei incontri che li mantiene a soli 4 punti dalla capolista Rimini. "L’Urania sicuramente è tra le squadre che hanno iniziato al meglio questa stagione – afferma coach Antimo–: stanno attraversando un ottimo momento e giocano con grande". Un roster in cui giocatori come "Andrea Amato, Giddy Potts, Alessandro Gentile e Joseph Udanoh sono chiaramente importanti. Ma credo che siano la chimica di squadra e la capacità di tutto il gruppo di mettere in campo anche quintetti con assetti diversi a rendere l’Urania una delle squadre più efficaci del nostro campionato.