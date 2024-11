Lapresse.it - Filippine, la vicepresidente assolda killer per uccidere il presidente Marcos Jr.

Leggi su Lapresse.it

LadelleSara Duterte ha affermato oggi di aver incaricato un sicario diilFerdinandJr., sua moglie Liza Araneta-e ildella Camera Martin Romualdez se lei stessa dovesse essere essere uccisa. Il segretario esecutivo Lucas Bersamin ha avvertito una forza d’élite di guardie presidenziali della “minaccia attiva” contro ilJr. perché si attivi in “un’azione adeguata immediata”.L’azione del governo“In seguito alla chiara e inequivocabile dichiarazione delladi aver ingaggiato un assassino perilnel caso in cui un presunto complotto contro di lei avesse successo, il Segretario Esecutivo ha deferito questa minaccia attiva al Comando di Sicurezza Presidenziale per un’azione adeguata e immediata”, si legge in un comunicato del governo, “qualsiasi minaccia alla vita deldeve essere sempre presa sul serio, tanto più che questa minaccia è stata rivelata pubblicamente in termini chiari e certi”.