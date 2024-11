Movieplayer.it - American Gangster: Josh Brolin ha quasi discusso sul set con Denzel Washington

La star di Dune - Parte due ha ricordato un momento di tensione vissuto durante le riprese del film di Ridley Scott. In una recente intervista rilasciata a In Depth with Graham Basinger,ha raccontato un aneddoto del set didi Ridley Scott, in cui ebbe la sensazione che lui efossero sul punto di litigare. La star di Dune - Parte due ricorda il rapporto che si creò durante le riprese.è impegnato nella promozione della sua autobiografia Under the Trunk, in cui ha ripercorso tutta la sua lunga carriera e i momenti salienti della sua vita. Nel 2024,ha partecipato al film Brothers, diretto da Max Barbakow, e nella seconda parte .