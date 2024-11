Ilgiorno.it - Al Pacioli di Crema ci sono dagli 8 ai 13 gradi in classe. Lezioni al gelo, gli studenti scioperano

(Cremona) – Ma che freddo fa? Ottodi minima e 13 di massima. No, non stiamo parlando della temperatura di giornata, ma di quella registrata inin una ventina di aule dell’istituto professionale, sede di via delle Grazie (dove studiano i futuri ragionieri, i periti in lingue estere e c’è anche il liceo sportivo). E ieri i ragazzi hanno detto basta ada seguire fermi e con piumini, cappotti e guanti indossati e hanno indetto uno sciopero di protesta. “Da lunedì le caldaie dell’istituto – testimonia una studentessa dell’ultimo anno – battono la fiacca. Quando siamo arrivati dopo il weekend, c’erano otto. Poi a mano a mano che il tempo passava, siamo arrivati a 13. Sempre molti meno dei 18minimi che devono essere garantiti”. Martedì sembrava che il problema alle caldaie fosse stato risolto perché un principio di tepore era arrivato fino in, invece mercoledì c’è stato di nuovo il blocco e le temperatureancora scese a livelli non consoni per restare in