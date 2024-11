VeronaZanetti dobbiamo ritrovarci

Terzotemponapoli.com - Verona”Zanetti dobbiamo ritrovarci”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Verona”Zanetti”Verona Inter, Zanetti: «Vogliamo fare la nostra partita contro una delle più forti in Europa, su Belahyane.» Le parole del tecnico degli scaligeriCosi Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nella conferenza stampa pre sfida con l’Inter, in programma domani. Le sue parole:MATCH DELL’ANNO SCORSO- «L’anno scorso non ero l’allenatore dell’Hellas ma mi ricordo l’episodio, è già stato detto tanto e non serve aggiungere altro. Per quanto riguarda l’arbitro non ci deve interessare età o provenienza, sono sicuro che si concentrerà per fare la sua migliore prestazione, così come no“.DAWIDOWICZ“E’ recuperato, è della partita e si candida per un posto, Coppola ha avuto una distorsione alla caviglia tra l’altro, Duda sarà fuori per tre settimane/un mese.