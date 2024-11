Lanazione.it - Influenza stagionale 2024: ecco quando sarà il picco

Firenze, 22 novembre- Con l'arrivo del freddo, l'torna a far parlare di sé. Quest'anno, i primi casi sono stati già segnalati, ma ilè atteso, come ormai da tradizione, nel periodo natalizio, tra Natale e Capodanno. La vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, Elisabetta Alti, invita tutti a proteggersi con la vaccinazione antle, strumento fondamentale per ridurre l'impatto delle forme severe e le complicanze associate al virus. La campagna vaccinale: a che punto siamo? In Toscana, la campagna di vaccinazione sta registrando buoni risultati. Nella fascia degli ultrasessantacinquenni, oltre la metà ha già ricevuto la dose contro l'. Anche per il vaccino anti-Covid, i numeri sono positivi: la Toscana si conferma tra le regioni con il maggior numero di vaccinati.