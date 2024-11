Lettera43.it - L’Ucraina ha utilizzato i missili a lungo raggio britannici Storm Shadow in Russia

Leggi su Lettera43.it

Per la prima volta dall’inizio del conflitto,hadi produzione britannica per colpire la. Lo riporta il Guardian, che parla di 12che avrebbero colpito un comando a Maryno, nella regione di Kursk, che potrebbe essere statoda ufficiali russi e nordcoreani. Questida crociera, progettati per colpire obiettivi strategici come bunker e depositi di munizioni, erano stati finora impiegati in Crimea contro la flotta russa del Mar Nero. La mossa di Kyiv arriva dopo il dispiegamento di oltre 10 mila soldati nordcoreani al confine russo-ucraino, ritenuto una grave escalation dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Segue, inoltre, il via libera americano all’uso deiAtacms in, simili agli, e utilizzati per la prima volta dall’esercito ucraino il 19 novembre.