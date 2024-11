Quifinanza.it - Festa dell’albero 2024, in Italia 5.000 nuovi alberi per un futuro più sostenibile

L’autunno è la stagione ideale per piantare. Sebbene alcuni dei loro benefici più evidenti si manifestino durante i mesi estivi, quando le piante svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del clima urbano, ogni albero piantato oggi rappresenta un investimento per il. È proprio per sottolineare l’importanza di questa pratica che, dal 21 al 24 novembre, in concomitanza con la Giornata nazionale degli, si celebra la, storica campagna di Legambiente. Grazie all’impegno di volontari e associazioni, insieme a scuole, amministrazioni locali e imprese, ogni anno vengono organizzati numerosi eventi sul territorio nazionale. Sono diversi i motivi per piantare un albero:Regolazione del clima: gliagiscono come veri e propri condizionatori naturali, assorbendo l’anidride carbonica e rilasciando ossigeno.