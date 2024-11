Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee torna in Italia ma non da Zlatan Ibrahimovic. Il rifiuto

Ilinvernale è vicino evuolere inproverà di nuovo il colpo per il?In estate era stato davvero ad un passo dal vestire la maglia del, poi però i soldi del Manchester United hanno prevalso: ma adessovuole giàre in. Occasione per anche per? La risposta è assolutamente no. Al dirigente svedese, infatti, non è andato giù il comportamento del procuratore dell’attaccante olandese, Kia Joorabchian, che aveva imposto diversi paletti di natura economica nell’operazione che avrebbe dovuto portare, in estate, l’ex Bologna ao.Le altissime commissioni imposte dall’agente del centravanti avevano, infatti, mandato su tutte le furie Ibra, che avevo poi deciso di abbandonare la trattativa, per puntare su Alvaro Morata.