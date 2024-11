Ilgiorno.it - Seregno, vende alcolici a minorenni: chiuso minimarket

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza), 20 novembre 2024 – La Polizia Locale del Comune dihaundi, su provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza, per motivi di sicurezza e salute pubblica. In particolare, nel negozio sarebbero stati vendutia minori. Da un controllo effettuato dal Comando di Polizia Locale dilo scorso 2 novembre, gli agenti avevano infatti identificato deiad uno dei quali erano state vendute due bottiglie di vodka. Anche lo scorso 5 agosto gli agenti del Comando Polizia Locale dierano intervenuta per due ragazzeche erano state trovate in strada, in stato di ubriachezza, le quali avevano riferito di aver consumato una bottiglia di Jack Daniel’s, acquistata proprio neldi