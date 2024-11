Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 1-5, Europei curling femminile in DIRETTA: mano rubata delle scozzesi nel quarto end, out Constantini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:23 Mancano ancora due tiri per parte. Larealizza una doppia bocciata, al momento ci sono tre stone avversarie a punto14:19 Non riesce la doppia bocciata alla. Ci sono i presupposti per costruire unada due punti14:18 A prescindere da tutto, questo è un test di maturtià importante per le azzurre, orfane di. Vediamo come si comporteranno senza la loro capitana.14:16 Due stone collocate come gaurdie per l’, laentra subito nella casa.14:14 Ricordiamo che l’è già qualificata per le semifinali. La scelta dipotrebbe essere proprio legata all’importante partita che si disputerà domani.14:12 ATTENZIONE! Entra Marta Lo Deserto. Fuori, probabilmente ancora per problemi al naso.