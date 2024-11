Liberoquotidiano.it - Fanfani: Mattarella, 'tenace e appassionato, per lui fedeltà alla Costituzione significava attuarla'

Roma, 20 nov (Adnkronos) - "A venticinque anni dsua scomparsa, la Repubblica ricorda in Amintoreuna personalità tra le più significative della propria storia, un uomo politico, economista di prestigio internazionale, interprete di una scuola che univa economia e apertura sociale". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio."Tra i primi laureati dell'Università Cattolica di Milano, sotto il fascismo acquisì i suoi primi titoli accademici, ruppe col regime e fu costretto all'esilio.Costituente fece parte del gruppo dei “professorini” raccolti intornofigura di Giuseppe Dossetti e si distinse per le proposte avanzate in materia sociale. L'art. 1 dellareca la sua impronta -prosegue il capo dello Stato-. Espressione di una tradizione popolare, fu interprete del riformismo e protagonista del primo centrosinistra e realizzò alcune delle più importanti politiche di rinnovamento del Paese".