Lettera43.it - Commissione Ue, ecco l’accordo sulle nomine: ok a Fitto e Ribera vicepresidenti

Raffaelee Teresariceveranno l’ok definitivo per la carica di vicepresidente esecutivo e la nuovaeuropea di Ursula von der Leyen nascerà il primo di dicembre.per leè stato raggiunto nel pomeriggio del 20 novembre e sette giorni dopo, il 27, l’Eurocamera darà la fiducia ai nuovi commissari. Come spiegato da Repubblica, l’intesa è stata raggiunta da Ppe, S&D e Renew, che anno così ricostituito la maggioranza comunitaria. L’ok è frutto di un accordo tra i popolari e il Pse. I primi hanno ottenuto la nomina di, mentre secondi avranno in cambio un documento in cui saranno confermati i confini politici dell’alleanza. Fuori le destre e l’Ecr, il gruppo con all’interno anche Giorgia Meloni.LEGGI ANCHE: Il flirt dicoi dem ex Dc, i gadget sindacali di Meloni e altre pilloleTeresa(Getty Images).