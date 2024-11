Gaeta.it - Incidente mortale sulla Tiburtina: coinvolti tre studenti, una giovane perde la vita

Facebook WhatsAppTwitter Un gravesi è verificato all’alba di sabato, coinvolgendo due automobili e causando la morte di unastudentessa di 21 anni. L’episodio ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativisicurezza stradale, specialmente per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza.La dinamica dell’Intorno alle 5:00 del mattino, una Opel Mokka ha impattato frontalmente con una Fiat 500, veicolo su cui viaggiavano treuniversitari. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo si è rivelato devastante. Ladonna, di origini calabresi e residente a Roma per motivi di studio, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo a seguito della violenza dell’impatto, morendo sul colpo. I parametri attuali della sicurezza stradale evidenziano quanto siano fondamentali il rispetto dei limiti di velocità e l’assenza di alcol e sostanze stupefacenti alla guida.