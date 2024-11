Ilrestodelcarlino.it - I tifosi anconetani senza una diretta radio e tv. Nessuno ha voluto acquistare i diritti per la D

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica scorsa idorici,possibilità di accesso allo stadio, sono stati costretti a seguire la partita o con i flash diArancia e diTua o con unatelevisiva in streaming da mettersi le mani nei capelli, costata 8 euro. Dal video in 4/3 alla mancanza totale di audio per i primi venti minuti, all’asdi video e audio per altri dieci minuti poco dopo, alle riprese televisive amatoriali in uno stadio certamente non adeguato per la categoria. Se L’Aquila si presenta ad Ancona con due televisioni al seguito per riprese, commenti e interviste nel dopogara – Rete e Tv6 – ad Ancona non c’è nessuna emittente,o tv, che voglia acquisire iper trasmettere ladelle partite. Specialmente quelle in trasferta vietate alla tifoseria. Altrove sì, insomma, ad Ancona no: l’elenco delle emittenti che hanno acquistato idalla Lega nazionale dilettanti per trasmettere le partite si trovano sul sito della Lega stessa: limitandosi al girone F, Chieti e L’Aquila hanno Rete 8, la Samb haAzzurra e Tvp Italia, che poi è l’editore di Vera Tv.