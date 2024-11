Sport.quotidiano.net - Ascoli, ancora troppi esperimenti. In difesa c’è bisogno di certezze

Leggi su Sport.quotidiano.net

, il tempo stringe e non c’è più tempo per glitattici. La terribile sequenza di ben 11 giornate senza vittorie resta uno dei fattori più drammatici di questa prima parte dell’attuale campionato. Contro il Gubbio nel prossimo appuntamento in programma che domenica (avvio alle 19.30) vedrà la formazione di Mimmo Di Carlo di nuovo in campo per riuscire ad invertire la rotta, per l’ennesima volta si dovrà cercare di centrare quel successo che ormai manca da troppo tempo. Anche nel match di venerdì scorso in casa della Vis Pesaro (1-1), se da un lato qualche piccolo ma insufficiente passettino avanti lo si era compiuto seppur soltanto nella prima mezz’ora di gara, poi nella parte restante del match non erano mancati i soliti allarmanti passi indietro su altre situazioni di gioco sulle quali si era lavorare nelle settimane precedenti.