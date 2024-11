.com - Aggiungi un posto a tavola compie 50 anni al Brancaccio: tutte le iniziative per festeggiare il musical

un50al Teatro, eccoleperla fortunata commediae: dalla mostra alla Serata d’onore con i protagonisti delle varie edizioniDal 29 novembre in scena al Teatro(qui il sito internet ufficiale) diretto da Alessandro Longobardi, l’ottava edizione della commediae italiana più applaudita al mondo, con GiovScifoni e Lorella Cuccarini, special guest. Per celebrare il cinquantesimoversario una mostra allestita nelle sale del teatro ripercorrerà la storia dello spettacolo in Italia e nel mondo. Domenica 8 dicembre 2024 “Serata d’onore” al Teatrocon la partecipazione dei protagonisti di varie edizioni50un, uno degli spettacoli più amati dagli italiani.