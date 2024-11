Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2024 ore 20:30

DEL 18 NOVEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARECIRCONE REGOLARE ANCHE TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINAINCIDENTE RISOLTO SULLA PRENESTINA, CIRCONE TRA COLLE MONFORTANI E COLLE DEL SOLE, è SCORREVOLEORA I CANTIERIPER LAVORI SULLA-TARQUINIA è CHIUSO IL CASELLO DI CERVETERI LADISPOLI PER CHI PROVIENE DAFINO ALLE ORE 16.00 DEL 20 DI NOVEMBRESEMPRE PER LAVORI, MA CI SPOSTIAMO SULLA UMBRO LAZIALE RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA BAGNI DI TIVOLI E E LO SVINCOLO VETRALLA, IN FASCIA ORARIA 10.00-17.30, NELLE DUE DIREZIONI FINO AL 20 NOVEMBREORA IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-VITERBO, IN PRECEDENZA SOSPESA A TRA CESANO E ANGUILLARA RSOLTO IL GUASTO ALLA LINEA, è RIPRISTINATA MA SUBISCE FORTI RITARDII TRENI REGIONALI SUBISCONO CANCELNI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E RITARDI FINO A 80 MINUTISEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO A MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, LA CIRCONE È SOSPESA TRA PRIVERNO E FORMIA.