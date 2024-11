Dilei.it - Libri per il matrimonio: le letture più belle prima delle nozze

Leggi su Dilei.it

La marcia di avvicinamento alpotrebbe rivelarsi piuttosto impervia e ricca di ostacoli: tra problemi organizzativi, dubbi dell’ultimo minuto e litigi col partner, è fondamentale riuscire a ritagliarsi del tempo per sé per arrivare pronti al grande giorno. E cosa c’è di meglio di una buona lettura per rilassarsi, divertirsi e magari prepararsi mentalmente alla vita coinugale?Che si tratti di romanzi, di manuali di psicologia o di guide ironiche, lestanno diventando un vero e proprio must tra le giovanni coppie. Siete a corto di idee? Ecco qualche idea dida leggere in vista del grande giorno.Manuali e guida per la vita coniugaleIlnon segna solo la celebrazione di un grande amore, ma anche l’inizio di una nuova vita in due. Un percorso stimolante, ma che potrebbe nascondere qualche insidia anche per le coppie più navigate.