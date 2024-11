Lettera43.it - Lecce, 26enne muore dopo aver inalato gas esilarante

Una festa di compleanno si è trasformata in tragedia ad Alessano, in provincia di, dove il festeggiato, un giovane di 26 anni, Pierpaolo Morciano, è deceduto durante la serata. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 17 novembre, in via della Giudecca, sotto gli occhi degli amici. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, il giovane è morto sul posto. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, la causa del decesso potrebbe essere legata all’uso del cosiddetto gas, ossido di diazoto contenuto in palloncini utilizzati per ottenere un temporaneo stato di euforia.Disposta l’autopsia per stabilire se il ragazzo soffrisse di patologie precedentiIl gas, venduto in palloncini pronti all’uso, può provocare gravi conseguenze fisiche, specialmente se combinato con alcol o altre sostanze.