La Polizia di Stato arresta due persone per detenzione e spaccio di droga ad Arezzo

Nella serata di venerdì, la Squadra Mobile di, sotto la direzione del Dott. Davide Comito, ha arredue cittadini tunisini colti in flagranza di reato durante due distinte cessioni di sostanze stupefacenti.L’operazione è avvenuta nel contesto di specifici servizi di contrasto al traffico di. Durante un’attività di osservazione, gli agenti hanno notato due individui uscire da un edificio e aggirarsi con atteggiamento sospetto nelle vicinanze. Sottoposti a controllo, i due hanno manifesegni evidenti di nervosismo. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di diverse dosi di hashish in possesso di uno dei fermati e di cocaina sull’altro.Gli agenti hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione dei due, trovando ulteriori quantità di: 50 grammi di hashish e 25 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e 1420 euro in contanti, presumibilmente derivanti dall’attività illecita.