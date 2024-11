Inter-news.it - Italia-Francia, serata no! Uno dell’Inter grande bocciato – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’ha perso per 3-1 contro lae perso conseguentemente il primo posto della Lega A di UEFA Nations League. Le pagelle del Corriere dello Sport condannano tra i tanti anche un giocatore.VOTI – I giocatoriper il Corriere dello Sport sono tra i pochi ad aver dato un contributo positivo nellache ha visto l’perdere contro laper 3-1. Nessuna storia a San Siro, la doppietta di Adrien Rabiot ha tagliato le gambe alla nazionale proprio nel momento in cui sembrava potesse ribaltare il match. Federico Dimarco fa ancora un assist e prende 6.5, stesso voto per Nicolò Barella che mangia l’erba e tiene i ritmi alti come gli avversari., i bocciati dellaBOCCIATI – Non ci sono solo voti positivi per i nerazzurri impegnati nella partita dell’