Formiche.net - G20, Meloni e Lula serrano i ranghi sugli investimenti

Tra Brasile e Italia c’è molto da dire. E da fare. Volendo dare due numeri, nel Paese verdeoro risiedono non meno di 30 milioni di discendenti di italiani e tanto basta a parlare di un potenziale di 40 miliardi di euro diin Brasile che le imprese italiane hanno in progetto di fare. Tutto nero su bianco nel corso dell’incontro tra Giorgiae il presidente del Brasile, Luiz Inácioda Silva, tenutosi alla vigilia del vertice G20 di Rio de Janeiro. Obiettivo, aggiornare gli accordi di partenariato e di cooperazione economica tra i due Paesi per i prossimi cinque anni.Tanta la carne al fuoco, a cominciare proprio dalla necessità di stringere ancora di più i bulloni tra i due Paesi. E dunque, continuare a lavorare per rafforzare il partenariato tra Roma e Brasilia, individuando i settori prioritari sui quali focalizzare l’attenzione, a partire da quello economico-commerciale, “avvalendosi anche della collaborazione della storica presenza della numerosa comunità italiana in Brasile”, si legge sul documento condiviso diffuso al termine dell’incontro tra i due leader.