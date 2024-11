Ilgiorno.it - Olimpiadi sui binari. La linea Lecco - Sondrio trasformata in cantiere: "Evitiamo figuracce"

Più di 20mila pendolari si spostano quotidianamente in treno tra Milano e la Valtellina, passando per. A loro si aggiungono migliaia di turisti che ogni week-end si riversano nei paesi dell’Alto Lago. E, tra poco più di un anno, ci saranno atleti, addetti ai lavori, delegati internazionali e tifosi di tutto il mondo che parteciperanno e assisteranno allee Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. "La Milano –– Tirano è unamolto particolare, che corre in un territorio complesso e non riposa mai, perché abbina il forte flusso turistico all’alta frequenza di pendolari – spiega Gian Mario Fragomeli consigliere regionale dem lecchese, promotore ieri di un convegno a Varenna sulle criticità e le opportunità di una delle linee lombarde più importanti -.