Claudio Sona parla dei "gay folkloristici in tv" e di Mario Serpa: "Non faceva per me"

qualche settimana fa è stato ospite nel podcast MondoCash dove hato del suo arrivo a Uomini e Donne e di, scelta che ha fatto nella trasmissione un po’ controvoglia.“Ho proseguito la conoscenza con lui nonostante avessi questa consapevolezza che non era per me, ndr perché il mondo esterno voleva che io e lui stessimo assieme. A un certo punto ho detto ‘ma perché devo fare quello che dicono le persone piuttosto che seguire il mio sentimento?’, così ci siamo lasciati. Ora sono felicemente fidanzato da cinque anni e sono innamorato”.Il nuovo fidanzato, come sappiamo, è Nicholas Cornia. “Al matrimonio però non stiamo pensando“.dei “gayin tv” e cita Cristiano Malgioglio“In tv spesso propongono solo gaye sopra le righe, pensiamo ad esempio a un Malgioglio.