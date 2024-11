Ilgiorno.it - Vigevano-Malpensa, avanti. Il cantiere può partire: via libera dal Tar del Lazio

Il Tar delha rigettato tutti i ricorsi presentati dai Comuni di Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Boffalora Ticino, dal Parco Sud Milano, da Città Metropolitana e da numerosi cittadini: laadesso si può fare. I giudici romani ritengono che non esiste alcuna illegittimità nella procedura di assegnazione della strada. Le osservazioni erano relative alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla nomina di Eutilio Mucilli a commissario straordinario (per essendo lo stesso dirigente Anas). I giudici hanno specificato che la nomina di Mucilli è avvenuta in forza delle disposizioni normative di legge con "evidente carattere di specialità" e che per questo i Commissari straordinari possono essere "individuabili anche nell’ambito delle società a controllo pubblico".