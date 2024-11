Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2024 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 16 NOVEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA TUSCOLANA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI APARTIRE DALL’USCITA PER L’ARDEATINA;CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI PER TRAFFICO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA– NAPOLI VIA FORMIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA LA CIRCONE È SOSPESA TRA PRIVERNO E FORMIA; PREVISTE LIMITAZIONI E CANCELNI PER ALCUNI TRENI INTERCITY, INTERCITY NOTTE E REGIONALI, MENTRE SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERROTTA. TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 20 NOVEMBRE.