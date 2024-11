Oasport.it - LIVE Italia-Lituania 10-3, Europei curling femminile 2024 in DIRETTA: punto lituano nel sesto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-INGHILTERRA DIDALLE 15.30LADI-TURCHIA DIDALLE 18.30SETTIMO END09:42 Ed ècon la comoda bocciata di Paulaiskaite.10-3 dopo sei end.09:40 Constantini porge la sua ultima stone a, ma la sua collega e rivale di oggi ha a disposizione l’ultimo tiro per siglare un punticino.09:37 Non può sbagliare Virginja Paulaiskaite. La skip lituana ha necessariamente bisogno di piazzare la stone aevitando una nuova tripla marcaturana che sancirebbe la fine delle ostilità.09:35 Tre stone per parte alla chiusura delend e situazione ampiamente favorevole alle azzurre anche in questa occasione. L’ultimo tiro sarà però.09:33 Piccolo errore di Giulia Zardini Lacedelli, che nel tentativo di promuovere la pietrana ae nel contempo bocciare le avversarie, non riesce nell’ultimo intento.