Firenze, Virginia Raffaele in scena con 'Samusà' al Teatro Verdi

, 15 novembre 2024 - Martedì 19 e mercoledì 20 novembresarà protagonista sul palco delcon, regia di Federico Tiezzi, scritto da, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato. Attori di circo della Compagnia Quattrox4 Fabio Nicolini, Bastian Von Marttens, Luca Lugari, Davide Visentini. Dopo l’eccezionale accoglienza di critica e di pubblico ricevuta nelle prime stagioni, la tournée teatrale di Samusà riparte per alcune date speciali per accontentare le moltissime richieste del pubblico. La regia si avvale della firma di Federico Tiezzi. Lo spettacolo di, che le è valso il prestigioso Premio Duse 2023, racchiude moltissimo della sua arte e anche della sua vita. Il racconto si nutre dei ricordi die di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il luna park e da lì si sviluppa in quel modo tutto delladi divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle.