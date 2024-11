Laura Santi la sclerosi multipla e il diritto di morire | L’unico futuro possibile è quello di scegliere

Leggi su Open.online

«Io ho sempre amato moltissimo la vita. In questi anni da disabile l’ho difesa con le unghie e con i denti. Ho fatto un milione di cose. Ho adattato gli sci per sciare, ho nuotato finché le braccia hanno retto, ho lavorato finché le mani hanno potuto pigiare i tasti del computer, ho vissuto tutto ciò che ho potuto».ha ricevuto dall’azienda sanitaria di Perugia il via libera per poter. È malata didal 2000: «Ero una ragazza carina, tacco 12, andavo a ballare. Un giorno sento un fastidio all’occhio destro. Vado a farmi vedere e mi dicono che è una infiammazione al nervo ottico, un problema non oculistico, ma neurologico. Fra me e me dico: meglio, così non devo mettere gli occhiali.», racconta oggi al Corriere della Sera.La malattiaE invece non era una buona notizia.